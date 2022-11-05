Копия великого деда: как выглядит и живет старший внук Андрея Миронова

Андрей Удалов появился на свет в звездной семье: мама – актриса Мария Миронова, бабушка – артистка Екатерина Градова, а дед – великий Андрей Миронов. Правда, своего дедушку Андрей не застал – он умер за 5 лет до рождения внука.

Андрей с детства не был пай-мальчиком: в школе он хулиганил и даже попал в полицию.

Поступил молодой человек поступил в университет управления Правительства Москвы на кафедру социально-культурной деятельности, однако через год заскучал в вузе и перевелся в Щуку.

С 2015 года Андрей Удалов служит в театре им. Вахтангова. Снимается Удалов и в кино – вы могли его видеть в фильме «Спасти Ленинград», также вскоре выйдет сериал «Наследники» с участием актера. Молодой человек не женат, но его сердце несвободно – уже несколько лет Андрей Удалов встречается с девушкой по имени Ксения.