Копия Василия: Надюха из фильма «Любовь и голуби» всю жизнь любила этого красавца

Нина Дорошина ходила в любовницах Олега Ефремова. Дважды она была замужем, но всю жизнь питала чувства к актеру, который оказался далеко не ангелом.

В фильме «Любовь и голуби» артистка блистательно сыграла Надежду, жену Василия, любившего выпить. Звезда прекрасно знала, что чувствовала ее героиня, поскольку в реальной жизни была в ее шкуре. По своим повадкам Ефремов оказался копией Кузякина. И не только в том, что часто прикладывался к бутылке, но и в том, что ходил налево, но при этом умел по-настоящему любить.

Ефремов не сумел скрыть свои любовные похождения. Например, с Дорошиной он изменял гражданской жене Ирине Мазурук, которая родила ему дочь Анастасию. Нина Михайловна также могла подарить возлюбленному наследника. Однако знаменитость избавилась от ребенка, не вняв просьбам любимого сохранить беременность. Актриса посчитала, что внебрачный отпрыск будет «грузом не шее» у ее избранника.