Копия Полищук: не поверите глазам, увидев детское фото Заворотнюк

Свежих фотографий Анастасии Заворотнюк в Сети ждать не стоит. Узнав о своем страшном диагнозе, глиобластоме, актриса стала затворницей. За неимением новых кадров со своей любимицей поклонники обсуждают снимки архивные.

В одном из Telegram-каналов показали, как красавица-брюнетка, разбившая сердце не одному мужчине, выглядела задолго до всероссийской славы и роли Виктории Прутковской. Россияне с удивлением обнаружили, что в школьные годы жена Петра Чернышева была копией коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня».

Маленькой девочкой Заворотнюк сильно напоминала свою экранную маму Любовь Полищук, которой уже нет в живых. В 2006 году она скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.

Видимо, не просто так на роль Любови Григорьевны выбрали именно народную артистку РСФСР. Киношники наверняка заметили поразительное сходство двух знаменитостей.