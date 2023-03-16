Копия отца: правда о бразильском сыне Валентина Гафта проберет до мурашек (фото)

Валентин Гафт был женат трижды, но не отказывал себе в связях на стороне. Кроме дочери Ольги, рожденной в браке с Инной Елисеевой, у актера появился внебрачный сын Вадим, с которым он виделся лишь один раз в своей жизни.

Наследника знаменитости подарила художница из Москвы Елена Никитина. Узнав о беременности возлюбленной, Гафт быстро ретировался. Растить сына избраннице артиста пришлось в одиночку.

Однажды Никитина встретила актера на улице и показала ему снимок мальчика, которому тогда было три года. Звезда экрана взял фото с собой и ушел. Через год после этой случайной встречи Елена уехала жить в Бразилию, где стала известной художницей и бизнесвумен.

Вадим же последовал примеру отца, выбрав профессию режиссера. Звездный наследник успел жениться и развестись, а также стал отцом. Внук Гафта Валентин родился с ним в один день, но его именитый артист ни разу не видел.

С Вадимом же Валентин Иосифович встретился на одном из телешоу. Тогда многие ахнули: бразильский сын актера оказался его полной копией. После съемок отец и наследник провели вместе три дня — планировали периодически встречаться и дальше. Но этим планам было не суждено сбыться.

Зимой 2020 года Гафт ушел из жизни, после чего в СМИ появились сообщения о том, что Вадим претендует на его наследство. Сын режиссера поспешил выступить с опровержением, заметив, что не будет вести борьбу за имущество своего ныне покойного отца.