Копия отца: гляньте, какой красоткой растет русская дочь Мэла Гибсона

Впервые о связи Мэла Гибсона и Оксаны Григорьевой заговорили в 2009-м. Актер не стал отрицать отношения с россиянкой и вскоре заявил, что они с новой возлюбленной ждут ребенка. Осенью того же года на свет появилась Люсия.

Всего через шесть месяцев после этого звезда экрана и его избранница разошлись. Расставание мирным не назвать — бывшие возлюбленные решали в суде вопросы, связанные с алиментами и опекой. Тогда малышка осталась с матерью, а Гибсону запретили даже видеться с наследницей.

Лишь спустя год Григорьева сменила гнев на милость — с тех пор артист активно участвует в жизни дочери. Гибсон часто появляется с Люсией на публике, поэтому в Сети можно увидеть массу ее фотографий. Многие отмечают, что русская дочь актера растет красоткой. Также поклонники полагают, что 13-летняя звездная наследница — копия отца.