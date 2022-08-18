Копия матери: снимки «тайной» дочери Ветлицкой слили в Сеть

Наталья Ветлицкая построила успешную музыкальную карьеру, которая оборвалась, когда этого никто не ждал. Артистка, блиставшая на сцене и ставшая завсегдатаем светских тусовок, без объяснения причин ушла в тень.

Лишь со временем выяснилось, что исполнительница впервые стала мамой и решила посвятить себя воспитанию дочери, которую назвала Ульяной. Роды прошли за границей, а личность отца звездной наследницы по-прежнему остается загадкой.

Ветлицкая тщательно оберегает личную жизнь и предпочитает не показывать дочку общественности. Однако в честь дня рождения Ульяны она сделала исключение. В своих социальных сетях певица опубликовала пост, в котором поздравила именинницу с 18-летием.

Поклонники охотно обсудили фото «тайной» дочери Ветлицкой, обратив внимание на то, как сильно она похожа на свою знаменитую маму. «Уля — копия», «Дочка такая уже взрослая!», «Самая красивая женщина», — отметили с восхищением подписчики артистки.