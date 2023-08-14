Копия матери: особенный сын Лянки Грыу поражает красотой (фото)
Врачам удалось помочь мальчику.
Лянка Грыу впервые стала мамой зимой 2011 года. Артистка подарила мужу, режиссеру Михаилу Вайнбергу, сына Максима. Но вскоре родители услышали от врачей неутешительный диагноз.
Медики обнаружили у звездного наследника аутизм. Специалисты прописали мальчику сильнодействующие препараты, но Грыу отказалась от их использования. Семья уехала в США, чтобы найти врачей, которые предложили бы другую схему лечения.
Нужные специалисты нашлись в Нью-Йорке.
Строго следуя их рекомендациям, Грыу сумела помочь своему ребенку. Актриса поделилась с поклонниками радостным событием — медики сняли страшный диагноз.
Знаменитость показала фанатам видео с Максимом. И многие отметили, что особенный сын звезды экрана растет точной копией своей матери. Мальчик поразил публику своей красотой, скромностью и обаянием.