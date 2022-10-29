Копия Игорь Николаев: внешний вид сына Королевой ошарашил народ (фото)

Вот уже два десятилетия певица Наташа Королева счастлива в браке с Сергеем Глушко – у пары есть взрослый сын по имени Архип, который пошел по стопам мамы и делает первые шаги в музыке. Но брак с Игорем Николаевым все еще не отпускает Королеву – и подписчики делают предложения, от кого на самом деле певица родила своего единственного наследника.

В соцсетях Королева показала видео с совместного выступления с Архипом – мать и сын спели новую версию «Дельфина и русалки». Подписчики звезды оценили талант ее отпрыска, но у них возникли вопросы.

«Мне показалось что Архип на Игорь Николаева стал похож», «Странно, но сын так на Николаева похож», – писали поклонники.

Впрочем, нашлись те, кто верит Королевой и отсекает подобные догадки: