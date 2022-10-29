Копия Игорь Николаев: внешний вид сына Королевой ошарашил народ (фото)
Неужели он не сын своего отца?
Вот уже два десятилетия певица Наташа Королева счастлива в браке с Сергеем Глушко – у пары есть взрослый сын по имени Архип, который пошел по стопам мамы и делает первые шаги в музыке. Но брак с Игорем Николаевым все еще не отпускает Королеву – и подписчики делают предложения, от кого на самом деле певица родила своего единственного наследника.
В соцсетях Королева показала видео с совместного выступления с Архипом – мать и сын спели новую версию «Дельфина и русалки». Подписчики звезды оценили талант ее отпрыска, но у них возникли вопросы.
«Мне показалось что Архип на Игорь Николаева стал похож», «Странно, но сын так на Николаева похож», – писали поклонники.
Впрочем, нашлись те, кто верит Королевой и отсекает подобные догадки:
«Он и правда на Сергея не похож, больше на Наташу, но он не может быть сын Николаева – Наташа с ним уже тогда не жила».