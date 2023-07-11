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Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»

11 июля 2023 11:00
Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»

Внешность девушки не оставляет никого равнодушным.

Виталий Гогунский запомнился зрителям как Кузя из ситкома «Универ». В течение многих лет артист воплощал на экране любимый публикой образ и стал ассоциироваться у многих именно с этим героем. При этом далеко не все зрители знают, как складывалась личная жизнь артиста.

Так, в течение многих лет звезда «Универа» состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко. Пара воспитывала общую дочь Милану, но в 2019 году все же предпочла развестись.

О своей жизни Ирина рассказывает в личном блоге, а также появляется на странице Миланы, которая активно покоряет социальные сети. И, как отмечают пользователи Сети, Маирко — это точная копия Анны Хилькевич, коллеги Гогунского по сериалу «Универ».

Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»

«Это кто? Анна Хилькевич, Ханна или жена Гогунского? Одно лицо», «Копия Хилькевич», «Я сначала подумал, что это Анна Хилькевич из „Универа“ с дочкой»,

— делятся мнением пользователи Сети.

Также многие отметили, что из-за любви к косметологии Маирко потеряла индивидуальность. И свою дочь тоже пытается сделать похожей на других интернет-знаменитостей.

Фото: кадры из сериала «Универ», GloablLookPress, социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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