Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»

Виталий Гогунский запомнился зрителям как Кузя из ситкома «Универ». В течение многих лет артист воплощал на экране любимый публикой образ и стал ассоциироваться у многих именно с этим героем. При этом далеко не все зрители знают, как складывалась личная жизнь артиста.

Так, в течение многих лет звезда «Универа» состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко. Пара воспитывала общую дочь Милану, но в 2019 году все же предпочла развестись.

О своей жизни Ирина рассказывает в личном блоге, а также появляется на странице Миланы, которая активно покоряет социальные сети. И, как отмечают пользователи Сети, Маирко — это точная копия Анны Хилькевич, коллеги Гогунского по сериалу «Универ».

«Это кто? Анна Хилькевич, Ханна или жена Гогунского? Одно лицо», «Копия Хилькевич», «Я сначала подумал, что это Анна Хилькевич из „Универа“ с дочкой»,

— делятся мнением пользователи Сети.

Также многие отметили, что из-за любви к косметологии Маирко потеряла индивидуальность. И свою дочь тоже пытается сделать похожей на других интернет-знаменитостей.