Конкуренции в лице Пугачевой больше нет: 76-летняя вдова Державина вернулась на сцену

Роксана Бабаян блистала на эстраде в 80-е и 90-е годы. Певица получила известность благодаря узнаваемым хитам, среди которых «Чары колдовские» и «Две женщины». Также она играла в кино и сериалах. Но, хотя имя Бабаян знали почти все, звездой первой величины ее назвать было нельзя.

Она то и дело пыталась о себе напоминать: в 1997 году она спела с коллективом «Ляпис Трубецкой», а в 2013 году записала дуэт с панк-рок-исполнителем Александром Ивановым. Кроме того, Бабаян принимала участие в разных телешоу, рассказывая о семейной жизни с Михаилом Державиным. Артист умер в 2018 году, оставив Роксану вдовой.

А теперь оказалось, что Бабаян вновь вернулась на сцену. 76-летняя певица собирается принять участие в музыкальном шоу «Суперстар! Возвращение», пишет «Комсомольская правда». Фанаты артистки уверены, что ее карьера в свое время не сложилась из-за конкуренции с Аллой Пугачевой. А теперь, когда Примадонна покинула страну, у Роксаны есть все шансы занять ее место.