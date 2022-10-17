Кондулайнен раскрыла последствия инсульта: от рассказа о ходунках дрожь берет

Елена Кондулайнен оказалась на больничной койке два года назад: артистку прямо из ресторана увезли в реанимацию. Все прошедшее время она занималась восстановлением после инсульта и с трудом смогла встать на ноги.

Как рассказала сама артистка, еще в больнице она повредила руку, неудачно упав с кровати. В результате травмы ей пришлось провести дополнительную операцию, вставив специальные пластины. Поэтому она училась делать все левой рукой. Вновь училась она и ходить. Первое время ей помогал сын, который носил ее по квартире, а потом она перешла на ходунки. Только с их помощью артистке удавалось передвигаться.

Также Кондулайнен столкнулась с проблемами с памятью. Она смогла полностью восстановить ее только спустя полтора года, а до этого регулярно сталкивалась со сложностями.

В итоге артистке удалось справиться со всеми проблемами со здоровьем. С помощью преподавателей она даже может петь так же, как до реабилитации. По словам артистки, которая разоткровенничалась в эфире шоу «Малахов», помогали ей не только специалисты, но и брат с двумя сыновьями, без которых она бы не смогла прийти в норму.