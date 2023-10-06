Кончаловский выставил «чучелом»: как на самом деле выглядела Аринбасарова (фото)

Андрей Кончаловский был женат целых пять раз. Его второй супругой стала Наталья Аринбасарова, которую он снимал в картине «Первый учитель». Худенькая балерина попала на съемки по ошибке, но моментально покорила режиссера своей хрупкостью и очарованием.

Удивительно, что влюбленному по уши Кончаловскому не удалось раскрыть и половины той красоты, которой обладала танцовщица. В работе Кончаловского Аринбасарова выглядит угрюмой девушкой в платочке. Хотя артистка получила за нее приз на Венецианском кинофестивале, привлекательной вечно суровую Алтынай назвать сложно.

Через несколько лет Наталья Утевлевна сыграла главную роль в картине «Песнь о Маншук» режиссера Мажита Бегалина. И в этом фильме Аринбасарова выглядит настоящей красавицей. Глядя на эти кадры, сложно поверить, что Кончаловский мог уйти от такой невероятной женщины.