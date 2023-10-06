Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кончаловский выставил «чучелом»: как на самом деле выглядела Аринбасарова (фото)

Кончаловский выставил «чучелом»: как на самом деле выглядела Аринбасарова (фото)

6 октября 2023 13:30
Кончаловский выставил «чучелом»: как на самом деле выглядела Аринбасарова (фото)

Раскрыл в актрисе талант, но не красоту.

Андрей Кончаловский был женат целых пять раз. Его второй супругой стала Наталья Аринбасарова, которую он снимал в картине «Первый учитель». Худенькая балерина попала на съемки по ошибке, но моментально покорила режиссера своей хрупкостью и очарованием.

Удивительно, что влюбленному по уши Кончаловскому не удалось раскрыть и половины той красоты, которой обладала танцовщица. В работе Кончаловского Аринбасарова выглядит угрюмой девушкой в платочке. Хотя артистка получила за нее приз на Венецианском кинофестивале, привлекательной вечно суровую Алтынай назвать сложно.

Через несколько лет Наталья Утевлевна сыграла главную роль в картине «Песнь о Маншук» режиссера Мажита Бегалина. И в этом фильме Аринбасарова выглядит настоящей красавицей. Глядя на эти кадры, сложно поверить, что Кончаловский мог уйти от такой невероятной женщины.

Кончаловский выставил «чучелом»: как на самом деле выглядела Аринбасарова (фото)
Фото: Кадр из фильма «Первый учитель» (1965), «Песнь о Маншук» (1969)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше