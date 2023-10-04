Кончаловский решился на развод ради переезда за границу: не зря все были против этого брака

Многие женщины мечтали связать свою жизнь с Андреем Кончаловским. И это при том, что знаменитый режиссер менял жен как перчатки: примерным мужем его не назвать.

Родители Натальи Аринбасаровой были против того, чтобы она выходила замуж за постановщика. Жених, который был старше невесты на девять лет, казался им слишком несерьезным. И время показало, что они не ошиблись.

Чувства к супруге у киношника довольно быстро остыли — их брак просуществовал всего четыре года. Он решился на развод ради переезда за границу, где его ждала новая любовь. Кончаловский хотел жениться на француженке Вивиан Годэ, и та уже занималась оформлением всех необходимых документов.

Аринбасарова быстро поняла, что лишняя в этом любовном треугольнике. Она не стала препятствовать планам супруга, которому родила сына Егора, и отпустила его с миром.