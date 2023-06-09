Кончаловский проболтался об отношении к Михалкову: «подговорил» и сына

Про отношения в большой и знаменитой семье Михалковых-Кончаловских давно ходят легенды. Критики и пресса уверены, что у членов династии не все гладко внутри клана и они явно недолюбливают друг друга.

Витиеватый вопрос про дядю задал Егору Кончаловскому Борис Корчевников. Ведущий на интервью спросил у режиссера, читает ли тот стихи Никиты Михалкова своему сыну Марату. Кончаловский лукавить не стал и ответил, что делает это крайне редко.

Правда, вовсе не потому что недолюбливает дядюшку. А лишь потому, что по собственному признанию является ленивым отцом и больше любит смотреть с наследником фильмы, чем читать ему стихи и сказки. Так что ни о каком конфликте или недопонимании в семье говорить явно не приходится.