Кончаловский и Михалков ненавидят одну известную актрису: люди души в ней не чают

Любая актриса знает, что с влиятельными режиссерами лучше дружить, но Наталья Андрейченко — не любая. Знаменитость умудрилась испортить отношения сразу с двумя мастодонтами отечественного кинематографа, о чем сожалеет до сих пор.

Правду о своей выходке звезда раскрыла в шоу «Судьба человека». Дело было во время производства картины «Сибириада». Артистка позволила себе прогулять один день съемок. Напрасно она полагала, что ничего страшного не случится. Случилось.

Андрей Кончаловский вычеркнул из памяти Андрейченко и никогда больше не звал ее в свои ленты. Тем же ответил и Никита Михалков, который сразу сказал провинившейся актрисе, что впредь не будет ее снимать. Слово свое он сдержал.

Наталья Эдуардовна призналась, что когда-то она была близка к знаменитой семье. Но теперь эти славные времена остались в далеком прошлом.