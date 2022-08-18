Концерты после смерти: в спорах о наследстве Шатунова может быть поставлена точка

После смерти Юрия Шатунова в СМИ поднялся вопрос о том, кому же теперь достанутся хиты именитого музыканта. Среди претендентов на «Белые розы» были и Даня Милохин, и Григорий Лепс. Однако выяснилось, что этим артистам рассчитывать не на что, потому что дело солиста «Ласкового мая» продолжит его сын Дэннис.

О том, что в спорах о наследстве знаменитости может быть поставлена точка, в беседе с «Комсомольской правдой» заявил звездный адвокат Андрей Алешкин. Эксперт заметил, что через полгода после смерти Шатунова его вдова вступит в наследство, в результате чего получит возможность передать права на песни своим детям. Это означает, что Дэннис сможет давать концерты, выступая под той же фамилией.