Кому был обязан Дуб из «Операции "Ы"» успешной карьерой: не поверите, когда узнаете

Виктор Павлов остался в памяти многих зрителей студентом-изобретателем Дубом из комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Его трюк со шпаргалкой на экзамене с треском провалился, а вот сам эпизод навсегда вошел в историю кино. Оказывается, Леонид Гайдай не просто так взял актера на роль Дуба.

В молодости Виктор Павлович обладал горячим нравом. Из-за своего взрывного характера он часто становился зачинщиком драк, и однажды в одном из таких боев актер получил травму уха. С той поры оно стало сильно торчать. Но именно эта особенность и привлекла Гайдая, который позвал Павлова на роль легендарного Дуба. В комедии «изюминка» актера пришлась как нельзя кстати. В это трудно поверить, но своим карьерным успехом Виктор Павлович обязан хулиганам, с которыми он однажды затеял драку.

После «Операции „Ы“» Павлов стал узнаваемым актером. Он построил успешную карьеру в театре и кино и снимался до последних лет своей жизни. Артиста можно увидеть в картинах «На войне как на войне», «Здравствуй и прощай», «Место встречи изменить нельзя», «Мастер и Маргарита» 1994 года, «Бригада» и в других известных лентах.