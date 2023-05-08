Комплексы Синди Кроуфорд повергнут в шок: ее «недостатки» обожает весь мир

Некоторые мечтали об этой особенности, а она хотела ее «стереть».

Психологи говорят, что красивые женщины часто не уверены в себе и в своей привлекательности, поэтому могут быть застенчивы и холодны по отношению к окружающим. А зная историю Синди Кроуфорд, можно только подтвердить это высказывание.

Знаменитая супермодель рассказала, что в юности комплексовала по поводу своей внешности. Особенно сильно красавица переживала по поводу своей знаменитой родинки над губой и даже хотела удалить ее. Не помогали и съемки для модных журналов, поскольку эту особенность пытались скрыть или отретушировать. Но американский Vogue сломал эту тенденцию и придал девушке чуть больше уверенности.

Со временем Кроуфорд поняла, что этот «недостаток» является украшением ее внешности и добавляет особый шарм. Многие именитые модели, такие как Наоми Кэмпбелл, пытались нарисовать аккуратную мушку, но из-за постоянной смены образов и макияжей она быстро стиралась.