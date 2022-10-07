Комплексовала с детства: не поверите, чего стеснялась Литвинова

Никто и не подозревал, что это так мешает звезде жить.

55-летнюю Ренату Литвинову не раз называли настоящим образцом красоты и стиля, а поклонники актрисы и режиссера считают ее едва ли не совершенством. Однако, как выяснилось недавно, сама Рената Муратовна очень долго боролась с отдельными особенностями своей внешности.

В своих социальных сетях Литвинова призналась, что с детства испытывала комплексы из-за того, что ее спина и плечи густо усыпаны веснушками, поэтому она всю жизнь пыталась с этим бороться, отбеливая их или скрывая под одеждой.

Рената продемонстрировала фанатам снимок с одной из последних фотосессий, на котором видно, что веснушки покрывают почти всю ее спину. Но теперь режиссер считает это смешной проблемой, которую она больше не боится.

Звезда смирилась с наличием недостатка и вновь сконцентрировалась на творчестве. Сейчас Рената Литвинова живет в Таллине и работает над новым спектаклем, который вскоре обещает показать зрителям.