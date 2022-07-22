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Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

22 июля 2022 17:50
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

Новый быт произвел впечатление на актера.

Ефим Шифрин взбудоражил поклонников, рассказав о своем отпуске в Израиле. Не так давно артист поехал навестить свою родню на побережье Средиземного моря.

Как рассказал актер, свои каникулы он предпочел провести в кругу семьи. Он остановился в квартире брата, который воспитывает троих наследников, также вместе с ними живут и другие родственники Шифрина. В подтверждение своих слов знаменитость поделился семейной фотографией, а в подписи рассказал неожиданные подробности нового для себя быта.

«Все хорошо. Живу в большой коммуналке... По утрам у нас очередь в душ», — смеется актер в своем блоге.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации кумира. В комментариях многие пожелали артисту хорошего отдыха и похвалили его за чувство юмора.

«Какое счастье, когда такая дружная семья», «Зато вместе и дружно», «Вот что значит по-настоящему богатый человек», — уверены поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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