Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Новый быт произвел впечатление на актера.
Ефим Шифрин взбудоражил поклонников, рассказав о своем отпуске в Израиле. Не так давно артист поехал навестить свою родню на побережье Средиземного моря.
Как рассказал актер, свои каникулы он предпочел провести в кругу семьи. Он остановился в квартире брата, который воспитывает троих наследников, также вместе с ними живут и другие родственники Шифрина. В подтверждение своих слов знаменитость поделился семейной фотографией, а в подписи рассказал неожиданные подробности нового для себя быта.
«Все хорошо. Живу в большой коммуналке... По утрам у нас очередь в душ», — смеется актер в своем блоге.
Пользователи Сети остались в восторге от публикации кумира. В комментариях многие пожелали артисту хорошего отдыха и похвалили его за чувство юмора.
«Какое счастье, когда такая дружная семья», «Зато вместе и дружно», «Вот что значит по-настоящему богатый человек», — уверены поклонники.