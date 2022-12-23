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Киноафиша Статьи «Комиссару Рексу» и не снилось: как дворняга Шарик из «Собачьего сердца» в кино снимался

«Комиссару Рексу» и не снилось: как дворняга Шарик из «Собачьего сердца» в кино снимался

23 декабря 2022 13:30
«Комиссару Рексу» и не снилось: как дворняга Шарик из «Собачьего сердца» в кино снимался

Стал звездой широкого экрана.

Великолепная экранизация «Собачье сердце» вышла в 1988 году и до сих пор считается образцовой в своем жанре. Главную роль Шарикова блестяще сыграли два актера — Владимир Толоконников и пес Карай.

Подопытная дворняга покорила зрителей своим обаянием и достоверной актерской игрой. Артиста выбрали в одном ленинградском клубе собаководства. На роль претендовали 20 кандидатов, в итоге предпочтение отдали пятилетнему Караю. Кстати, пес на тот момент состоял на милицейской службе и достиг немалых успехов — на его счету было 38 задержаний. Нет сомнений, что Карай мог составить известному «комиссару Рексу» достойную конкуренцию.

«Комиссару Рексу» и не снилось: как дворняга Шарик из «Собачьего сердца» в кино снимался

Режиссеру Владимиру Бортко как раз был нужен типичный дворовый пес без намека на породу. Карай подошел по всем внешним параметрам, кроме одного — он был слишком чист. Бок пса решили разукрасить красной краской, чтобы придать образу больше «дворовости». Такое издевательство Рексу и не снилось — актера уважали, и никто даже не думал разрисовывать ему шерсть.

А Карай оказался настоящим артистом. Он все делал с первого дубля, не боялся съемочной группы, освещения и даже ветродуев. После «Собачьего сердца» актерская карьера Карая продолжилась. Пес снялся в фильмах «Переэкзаменовка», «Рок-н-ролл для принцессы» и «Свадебный марш». Такой востребованности мог позавидовать любой его четырехлапый коллега.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Собачье сердце», 1988
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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