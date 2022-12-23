«Комиссару Рексу» и не снилось: как дворняга Шарик из «Собачьего сердца» в кино снимался

Великолепная экранизация «Собачье сердце» вышла в 1988 году и до сих пор считается образцовой в своем жанре. Главную роль Шарикова блестяще сыграли два актера — Владимир Толоконников и пес Карай.

Подопытная дворняга покорила зрителей своим обаянием и достоверной актерской игрой. Артиста выбрали в одном ленинградском клубе собаководства. На роль претендовали 20 кандидатов, в итоге предпочтение отдали пятилетнему Караю. Кстати, пес на тот момент состоял на милицейской службе и достиг немалых успехов — на его счету было 38 задержаний. Нет сомнений, что Карай мог составить известному «комиссару Рексу» достойную конкуренцию.

Режиссеру Владимиру Бортко как раз был нужен типичный дворовый пес без намека на породу. Карай подошел по всем внешним параметрам, кроме одного — он был слишком чист. Бок пса решили разукрасить красной краской, чтобы придать образу больше «дворовости». Такое издевательство Рексу и не снилось — актера уважали, и никто даже не думал разрисовывать ему шерсть.

А Карай оказался настоящим артистом. Он все делал с первого дубля, не боялся съемочной группы, освещения и даже ветродуев. После «Собачьего сердца» актерская карьера Карая продолжилась. Пес снялся в фильмах «Переэкзаменовка», «Рок-н-ролл для принцессы» и «Свадебный марш». Такой востребованности мог позавидовать любой его четырехлапый коллега.