Комедия положений: сколько на самом деле детей у 92-летнего Ивана Краско

Последние годы Иван Краско попадает в студии телепрограмм не благодаря своим ролям на сцене или в кино, а из-за подробностей личной жизни. Она у 92-летнего актера действительно оказалась очень насыщенной. Официально Краско был женат четыре раза, а, вспоминая число романов, он и сам иногда сбивается со счета. И от многих любовниц у актера уже выросли внебрачные дети.

Первого ребенка Краско родила жена Екатерина Иванова. Дочка актера Галина уже давно пенсионерка. Она живет в селе под Санкт-Петербургом и трудится кондуктором. С отцом женщина предпочитает не общаться.

Следующими законными наследниками актера стали сын Андрей, ставший известным актером, и дочь Юлия от второй супруги Киры Петровой. В этом браке у Краско родилась и внебрачная дочка Маришка от короткого служебного романа. Для жены Ивана новости о его неверности стали большим ударом.

По информации одной из невесток актера, во время союза с Кирой у Краско родилась и еще одна девочка на стороне. Она постоянно проживала с мамой на Украине. Кроме того, одна внебрачная дочка родилась у артиста в 2000 году уже после смерти Петровой.

И, наконец, в третьем браке Иван стал отцом еще двоих сыновей Ивана и Федора. Детей от четвертой супруги Натальи Шевель у артиста не было, пишет «Экспресс газета» .