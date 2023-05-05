Колян из «Реальных пацанов» неспроста редко показывает жену: есть чего бояться

Николай Наумов известен всей стране как Колян из ситкома «Реальные пацаны». Артист так хорошо вжился в свою роль, поэтому многие поклонники уверены, что и вне съемочной площадки он строит отношения с актрисой Зоей Бербер, которая исполнила роль его экранной возлюбленной Леры. Однако на самом деле личная жизнь артиста сложилась совсем иначе.

Как оказалось, еще в студенчестве Наумов познакомился с Альбиной Сафиной. Молодые люди мгновенно понравились друг другу и в 2007 году стали мужем и женой, а спустя некоторое время родились их наследники Амина, Саша и Сережа.

Наумов старается не распространяться о своей личной жизни и даже в социальных сетях редко делится трогательными снимками с родными. Причина этого, как предполагают поклонники, кроется в ревности артиста. Во многих интервью Наумов признавался, что не обрадовался бы, если бы его жене приходилось целоваться с кем-то на экране. Альбина же, как отмечают фанаты, отличается красотой и эффектной внешностью, поэтому Наумов и скрывает ее от публики.

Сам артист при этом никак не комментирует свою личную жизнь. Он не отвечает на провокационные вопросы и даже на светских мероприятиях не всегда появляется в компании супруги.