Колоритный красавец: мало кто знает, как выглядит старший брат Биковича

Красавец Милош Бикович сегодня известен каждому российскому зрителю. Актер сыграл немало ролей в популярных фильмах. Но семейная история сербского артиста оказалась не менее увлекательной, чем сценарий драматической картины. Оказалось, что у Милоша есть старший брат, который сейчас служит игуменом в монастыре.

Разница в возрасте между братьями достаточно большая — 16 лет. Милош был еще совсем маленьким, когда Александр принял постриг и сменил имя. Теперь его зовут отец Михаил. Это событие стало шоком для будущего актера. Увидев старшего брата в рясе, он долго не мог понять, стал ли тот кем-то другим и как теперь с ним общаться.

Сегодня Милош полностью принял образ жизни брата и зовет его Михаилом. Так актер показывает, что уважает его выбор. Во время пандемии коронавируса и массовых локдаунов актер вместе с мамой даже отправился к брату в горный монастырь, где и пересидел самоизоляцию.