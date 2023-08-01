Колоритная внешность: ахнете, увидев мать самой красивой актрисы России

Екатерина Климова никогда не скрывала родных от публики. В ее социальных сетях можно увидеть многочисленные снимки наследников, а не так давно она показала и свою маму Светлану, с которой прошлась по магазинам.

В записи родственница знаменитости, которую неоднократно признавали самой красивой артисткой страны, предстает с аккуратной прической, в голубом дождевике и светлых брюках. Вместе с дочерью она старательно выбирала себе одежду и, судя по записям Климовой, не ушла с пустыми руками из магазинов.

Пользователи Сети с удивлением отреагировали на публикацию звезды «Григория Р.». По мнению части поклонников, Климова совсем не похожа на свою мать, поэтому внешне невозможно определить их родство. Другие же считают, что в родственнице легко узнается знаменитая актриса, а особенно схожи их глаза. При этом многие отметили колоритную внешность Светланы Климовой, которая и сама могла бы блистать на сцене.