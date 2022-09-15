Колин Ферт жалеет о роли, прославившей его на весь мир: удивитесь почему

Колин Ферт начал свою карьеру еще в 1984 году, но известность пришла к нему лишь спустя 11 лет. Образ утонченного мистера Дарси в телеверсии романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» принесла актеру признание по всему миру. Поклонники произведения считали, что Колин смог наиболее точно воплотить на экране черты главного героя и его характер. Эта роль заставила лучших продюсеров и режиссеров обратить внимание на талантливого артиста.

Но, как выяснилось, Ферт свой персонаж из «Гордости и предубеждения» откровенно недолюбливал и даже жалел об участии в картине. По его словам, он стал «заложником» мистера Дарси и был вынужден несколько лет сниматься только лишь в этом амплуа.

«Выглядеть хорошо и расхаживать по улицам очень скучно», — печально говорил он в интервью.

Колин добавил, что лишь в 2009 году после съемок в драме «Одинокий мужчина» он смог отделиться от образа элегантного английского джентльмена и дамского угодника. И сейчас к мистеру Дарси актер относится с равнодушием.