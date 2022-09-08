Когда тайное становится явным: что общего у Кейт Миддлтон с Мадонной

Кейт Миддлтон и Мадонна входят в список самых известных мировых знаменитостей. За каждым их шагом следят миллионы поклонников, но, как оказалось, это не единственное, что их связывает. Дело в том, что у них есть общий родственник.

Так, в 2001 году прославленная певица стала женой режиссера Гая Ричи. Брак знаменитостей продержался всего семь лет, но на это время артистка стала родственницей Кейт Миддлтон: режиссер и супруга принца Уильяма — брат и сестра, а их общие родственники жили три века назад в Англии.

Брат и сестра уже давно знают о своей связи. Гай Ричи присутствовал на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон как раз потому, что он является ее дальним родственником, а не из-за своего социального статуса и известности. И уже несколько лет можно смело заявлять, что режиссер является членом королевской семьи.