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Когда отец — один из главных красавцев страны: как выглядит сын Арнтгольц от известного актера

11 ноября 2023 18:30
Когда отец — один из главных красавцев страны: как выглядит сын Арнтгольц от известного актера

Будущий сердцеед.

Татьяна Арнтгольц не только успешная актриса, но и счастливая жена и мать. Три года назад она вышла замуж за одного из секс-символов российского кино — Марка Богатырева. Вскоре у пары родился сын Данила.

Артистка нечасто показывает двухлетнего малыша публике. Недавно в социальных сетях блондинки появился редкий кадр с наследником. Знаменитость сделала селфи, когда лежала на диване вместе с малышом.

«Мое счастье», — гласит подпись к трогательному снимку.

Фотография ошеломила многих интернет-пользователей.

Сын Богатырева — очень милый малыш. Впрочем, это не удивительно, ведь его отец — один из главных красавцев страны. Ранее актер признался, что не сразу проникся родительскими чувствами к отпрыску. Звезде сериала «Кухня» потребовалось время, чтобы научиться обращаться с ребенком и ощутить с ним близкую связь.

Когда отец — один из главных красавцев страны: как выглядит сын Арнтгольц от известного актера
Фото: @FAMETIMETV / youtube.com, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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