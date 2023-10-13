«Клубничка»: не поверите, но ради денег Шурик снимался в пошлой картине

90-е были непростым временем для всей страны. Бюджеты кинофильмов резко сократили, индустрия погрузилась в кризис, и маститые артисты остались без работы. Не знал, куда податься, и главный герой картин о приключениях Шурика Александр Демьяненко. В тяжелые годы актер решился на отчаянный шаг.

Артист принял участие в съемках первого отечественного комедийного сериала с пикантным названием «Клубничка». Сюжет рассказывал о семье Кошкиных, владеющей собственным кафе. Персонажи то и дело попадали в незатейливые ситуации и решали проблемы. На экране Демьяненко воплотил образ отца главной героини — Леонида.

Пусть «Клубничка» была не самым худшим вариантом заработка в голодные 90-е, но глубины картин Гайдая проходному сериалу явно не доставало. Но пришлось согласиться, ведь деньги не пахнут. Это была одна из последних ролей культового актера: двумя годами позже Александр Демьяненко скончался.