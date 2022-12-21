Клон собственной матери: гляньте, какой выросла дочь красавицы Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд является представительницей «золотой» эпохи топ-моделей наряду с Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Копна роскошных каштановых волос, бронзовая кожа и сногсшибательные ноги сделали ее настоящей иконой красоты. К счастью, модель успела передать свои гены детям. На радость поклонникам Кроуфорд ее дочь Кайя Гербер растет точной копией именитой матери. Те же глаза, волосы, рост, цвет кожи и даже выражение лица — из-за этого феноменального сходства ее называют второй Синди.

Неудивительно, что с такими внешними данными Кайя решила пойти по стопам матери, как и ее брат Пресли Гербер, тоже поразительно похожий на мать. Они оба уже несколько лет занимаются модельным бизнесом и снискали немалый успех. В 2015 году, когда Кайе было всего 14 лет, она заключила контракт с рядом престижных агентств, среди которых небезызвестный IMG Models. Затем последовали съемки для Teen Vogue и участие в рекламных роликах топовых брендов. Сегодня 21-летняя Кайя мечтает достичь тех же высот, что и ее мама, и делает для этого все возможное.