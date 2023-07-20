Климовой не позавидуешь: постыдный поступок Петренко отвернет от него многих

Екатерина Климова и Игорь Петренко после развода остались в приятельских отношениях. У экс-супругов есть двое общих сыновей, которые живут с матерью. И, как выяснилось, актер больше не помогает финансами 16-летнему Матвею и 14-летнему Корнею.

Между бывшими возлюбленными заключено соглашение, согласно которому отец мальчиков обязуется совершать выплаты несовершеннолетним детям. Но артист свои обязательства не выполняет. Ранее он накопил долг по алиментам, который скромным не назвать — шесть миллионов рублей.

Чтобы добиться справедливости, актрисе пришлось обратиться за помощью к правосудию. После этого Петренко поспешил погасить долг, но выводов на будущее не сделал. Экс-супруг Климовой вновь перестал платить алименты сыновьям. И в этот раз его долг оказался чуть меньше — пять миллионов.

Звезде фильма «Мы из будущего» не позавидуешь. Оказалось, что Петренко пожелал уменьшить размер алиментов и с соответствующей просьбой обратился в суд. Как пишет «СтарХит», иск актера вернули из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Наверняка этот постыдный поступок отвернет от Петренко многих поклонников. Но нельзя исключать, что он вновь попробует добиться сокращения размера выплат.