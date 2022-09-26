Климова решилась на крайние меры: правду о связи с бывшим мужем предали огласке

Екатерина Климова развелась с Игорем Петренко в 2014 году. В этом браке у артистки появилось двое сыновей — Матвей и Корней. Алименты на их содержание экс-супруг знаменитости исправно платил, но с недавних пор все изменилось.

Причина, по которой актер перестал помогать наследникам, остается неизвестной. Зато известна сумма, которую артист задолжал бывшей жене. Она составляет 361 тысячу рублей.

Мириться с таким положением вещей Климова не намерена. Как оказалось, знаменитость решилась на крайние меры. Официальный портал судов Москвы сообщает, что артистка подала иск против Петренко. В Сети пишут, что актера разыскивают судебные приставы.

Добавим, что звезда была замужем трижды. Кроме сыновей от Петренко она воспитывает двоих дочерей — Елизавету, которую родила от первого супруга Ильи Хорошилова, и Изабеллу, рожденную от третьего супруга, актера Гелы Месхи.