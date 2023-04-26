Клеймо разлучницы: Казючиц внесла ясность в грязные слухи о своем браке

Как это часто бывает, актриса Анна Казючиц встретила мужа, режиссера Егора Грамматикова, на съемочной площадке. Тогда кинодел был женат на другой артистке — Лике Добрянской. Когда коллеги по цеху сошлись, на артистку обрушились с обвинениями в том, что она увела мужа из семьи, в которой подрастал сын Илья.

Однако Анна с клеймом разлучницы не согласилась. Знаменитость внесла ясность в грязные слухи о своем браке в очередном интервью. После завершения работы над общим проектом актриса и режиссер не общались друг с другом. А когда их пути снова пересеклись, Грамматиков был уже в разводе. Тогда у пары и начались отношения, правда, кинодел скрыл от новой возлюбленной тот факт, что у него есть наследник.

Правда раскрылась, когда бывшая жена Грамматикова умерла от рака. Казючиц не видела для себя иного выхода, кроме как принять Илью как родного. Довольно скоро он и сам начал называть актрису мамой.