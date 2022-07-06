Клава Кока засветилась в постели с известным блогером: такого не ожидал никто

Клава Кока взбудоражила поклонников совместным снимком с Даней Милохиным. Соответствующая публикация появилась в личном Telegram-канале певицы.

Несколько дней назад артисты стали гостями тематической пижамной вечеринки. Звезды не упустили возможность и сфотографировались в специальной фото-зоне, выполненной как большая двухспальная кровать.

«Спокойной ночи, малыши», — подписала кадр Клава.

Пользователи Сети не оставили без внимания нежно обнимающихся артистов, которые оказались в одной постели. Одни поклонники осыпали кумиров комплиментами, а другие решили, что подобный кадр может означать отношения между Милохиным и Кокой и их тайный роман.