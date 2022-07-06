Клава Кока засветилась в постели с известным блогером: такого не ожидал никто
Фанаты не оставили без внимания новую запись артистки.
Клава Кока взбудоражила поклонников совместным снимком с Даней Милохиным. Соответствующая публикация появилась в личном Telegram-канале певицы.
Несколько дней назад артисты стали гостями тематической пижамной вечеринки. Звезды не упустили возможность и сфотографировались в специальной фото-зоне, выполненной как большая двухспальная кровать.
«Спокойной ночи, малыши», — подписала кадр Клава.
Пользователи Сети не оставили без внимания нежно обнимающихся артистов, которые оказались в одной постели. Одни поклонники осыпали кумиров комплиментами, а другие решили, что подобный кадр может означать отношения между Милохиным и Кокой и их тайный роман.
«Они что встречаются?», «Как хорошо они смотрятся вместе», «Как мило», «Такой трогательный кадр, жаль, что они не пара», — делятся мнением подписчики.