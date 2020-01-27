«Классный вид снизу»: откровенное фото Анны Плетневой в образе электрика взбудоражило фанатов

Актриса и певица Анна Плетнева в поисках света творчества взобралась на стремянку в обтягивающем купальнике и высоких сапогах-ботфортах. Роль электрика телезвезда примерила на себя в съемке очередного клипа группы «Винтаж», где Плетнева выступает солисткой.

Кадр из клипа, который был опубликован на странице певицы в Instagram, очевидно взбудоражил поклонников: «Самый сексуальный электрик!», «Свет далеких планет», «Красотка, любовь нашей жизни», «Как всегда, шикарная!», — комментировали новый имидж Плетневой подписчики.

Надо отметить, что бывшей участнице группы «Лицей» в этом году исполнится 43 года, и восторг фанатов относительно фигуры Анны более чем оправдан. Она действительно выглядит отменно.

Сама же артистка показала уровень здорового юмора: «Когда на съемках ты и модель, и художник по свету», — подписала она свой пост.

Напоминаем, что певица анонсировала 6 марта 2020 года релиз альбома «Навсегда». Это уже третий альбом Плетневой после возвращения в группу в 2018 году. Кроме того, певице принадлежит сольный альбом «Сильная девочка».