Киса Воробьянинов лишился дома из-за графини: как такое произошло в СССР

Сергей Филиппов был одним из самых характерных актеров своего поколения. Он известен по фильмам «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь». Но если его герой Киса Воробьянинов был настоящим «продуманом» и корыстолюбцем, то самому актеру однажды пришлось лишиться своего дома.

Эта история берет свое начало в 30-х годах, когда Филиппов женился на артистке балета Алевтине Горинович. У девушки было непростое происхождение: ее отец носил титул графа, а мать являлась дочерью генерала. Неудивительно, что она не одобрила брак Алевтины и какого-то «нищего голодранца».

Но Горинович это не остановило. Она вышла замуж за Филиппова и поселила его в своей комнате. Алевтина стала играть в мюзик-холле, а Сергей начал строить карьеру в кино. Каждую свою роль Филиппов делал яркой и искрометной. Вскоре за ним стали бегать поклонницы, перед которыми он не мог устоять. В это же время Алевтина родила от него сына Юру и с головой ушла в быт. Филиппов перестал приходить домой, открыто изменял жене и даже крутил роман с няней своего отпрыска.

На какое-то время супругов сблизила война. Но вскоре Сергей снова начал заводить интрижки, надеясь, что жена все простит. Однако Горинович на этот раз была неумолима. После окончания войны она выставила Филиппова из дома. Очень скоро актер нашел утешение в объятиях писательницы Антонины Голубевой, которая приютила его у себя.