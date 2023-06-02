Киркоров признал, что жалеет о связи с Пугачевой: один намек расставил все по местам

Филипп Киркоров поделился шокирующим откровением о личном. Долгие годы поклонникам казалось, что главная женщина в жизни поп-короля отечественной эстрады — это его бывшая жена Алла Пугачева. Но, оказалось, что тогда, в 1994 году, артист мог жениться на другой певице, а о браке с Примадонной он и вовсе пожалел.

Правда вышла наружу на юбилее Наташи Королевой. Среди тех, кто поздравил звезду с 50-летием, был и Киркоров. Музыкант смонтировал видео и сделал неожиданное заявление.

Предаваясь воспоминаниям о прошлом, Филипп Киркоров намекнул, что с радостью вернулся бы на 29 лет назад, чтобы не допустить роковую ошибку.

«Мы могли быть парой. Жалею до сих пор», — подметил исполнитель, обращаясь к бывшей жене Игоря Николаева.

Такого многие фанаты не ожидали. Прежде о любовной связи Королевой и Киркорова никто не знал. Теперь публике остается гадать, как сложилась бы жизнь и карьера звезд, если бы они были вместе.