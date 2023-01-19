«Кира Найтли + Алина Кабаева»: народ ахнул при виде дочери Голубкиной и Фоменко

В браках между двумя актерами часто рождаются очень красивые дети, которые наследуют от родителей лучшие черты. Но в союзе Марии Голубкиной и Николая Фоменко появилась девочка с невероятной внешностью.

Однако молодая Анастасия не надеется в жизни только на свою привлекательность. Девушка получает образование в сфере менеджмента и продюсирования. Хотя время от времени она все же радует интернет-пользователей своими фотографиями.

Некотрые заметили, что она слишком сильно похожа на талантливую английскую актрису Киру Найтли. У красавиц одинаковая квадратная форма лица и большие карие глаза. Также у дочери Фоменко и Голубкиной есть явная схожесть с российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

На снимках Анастасия и правда напоминает смесь внешности этих двух девушек, но это заслуга вовсе не пластической хирургии. Один из комментаторов даже высказался о природных данных этой красавицы: «Девушка абсолютно вся натуральная, ничего не сделано».