Кинохит СССР запретили через 10 лет после премьеры: причина обескуражит

Режиссер Владимир Вайншток постарался на славу при создании своего знаменитого вестерна «Всадник без головы». За основу сценария картины был взят роман Майна Рида, ведущие роли достались одним из самых талантливых актеров того времени, а мрачные пустынные пейзажи завораживали зрителей с первых минут.

На экраны фильм вышел в 1973 году и очень быстро стал настоящим хитом того времени. Его посмотрело больше 50 миллионов человек. Даже у самых пристрастных цензоров и критиков не было нареканий по поводу картины. И все же спустя 10 лет после премьеры она оказалась под строгим запретом.

Причиной такого странного и шокирующего решения стала эмиграция Олега Видова в Америку. В фильме он исполнил главную роль, благодаря которой и прославился. Но после того, как актер сбежал за океан, чиновники посчитали разумным отправить на полку и популярный вестерн с его участием.