Кино для взрослых: Лифанов из «Спецназа» оказался звездой сомнительного жанра

Путь актера тернист и сложен. Многим артистам приходится проходить через бесконечные кастинги, скользкие ситуации и яростно биться за место под солнцем. Противоречивым был старт в кино и у Игоря Лифанова. Это сейчас он звезда боевиков «Дикий» и «Спецназ», но в прошлом знаменитость начинала с весьма пикантных картин.

В 1995 году Лифанову предложили сняться в киноленте «Забава-4». Режиссер говорил о нескольких эротических сценах, и актер согласился, однако дальше его ждал сюрприз. Оказалось, что это не легкая эротика, а полноценный порнофильм. Отказаться уже было нельзя, так что артисту пришлось смириться.

Игорь Лифанов скрепя сердце приспособился к условиям и отработал свою роль. Сегодня актер нечасто рассказывает о том, с чего он начинал. При этом Лифанов не считает такие съемки чем-то постыдным. В дальнейшем мужчина проявил себя как талантливый и разноплановый артист.