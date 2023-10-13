Кикабидзе сделал тату в детстве, посвятив ее женщине: вот кем она была

Сохранил память о ней на всю жизнь.

Сегодня татуировками никого не удивить, но в советские годы отношение к ним было совсем иным. Тем удивительнее, что у Вахтанга Кикабидзе, одного из самых популярных артистов СССР, на коленке красовалось необычное тату. История его появления оказалась очень романтичной.

Вахтанг Константинович рассказывал, что надпись на теле появилась, когда ему было десять. Тогда будущий артист вышел во двор и услышал, что все мальчишки шепчутся о некой Зое, которая недавно переехала в их двор. По словам приятелей, девочка была невероятно красивой.

Решив похвастаться перед друзьями, Кикабидзе заявил, что дружит с ней, хотя даже не знал новенькую. Компания потребовала доказательств.

Вечером Вахтанг вооружился иголками и тушью, отправился на чердак и сам себе набил тату «З + В», то есть Зоя плюс Вахтанг. Продемонстрировав наколку на следующий день, будущий певец смог утереть нос всем. А удалить тату так и не решился: не хотел прощаться с памятью о детстве.