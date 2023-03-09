Киану Ривз грезил лишь одной ролью: не поверите, кто увел ее у него из-под носа (фото)

Киану Ривз может похвастаться огромным списком удачных ролей. Он снимался в нашумевших картинах «Матрица», «Адвокат дьявола», «Джон Уик» и других. Актеру точно не приходится жаловаться на недостаток ярких ролей, однако Киану до сих пор сожалеет, что так и не смог сыграть одного популярного персонажа.

Речь идет о Росомахе из серии фильмов «Люди Икс», которого исполнил австралийский актер Хью Джекман. Первая часть вышла в 2000 году и стала международным кинохитом. Продолжения франшизы тоже снискали немалый успех у публики. Известно, что в следующем году Росомаха появится в третьей части «Дэдпула», где в главной роли снова снимется Райан Рейнольдс.

Пока рано говорить о том, что мечта Ривза несбыточна. Вероятно, у него еще появится шанс перевоплотиться в Росомаху. Актер хорошо знаком с форматом экранизации, ведь он снимался в картине «Константин: Повелитель тьмы». Этот фильм основан на серии комиксов Hellblazer. Кроме того, Киану лично знаком с президентом студии Marvel. Не исключено, что однажды они обсудят участие Ривза во франшизе.