Кевину Костнеру пора на покой: гляньте на самого красивого телохранителя в Америке

Звездный статус приносит не только массу преимуществ, но и ограничения. Так, многие селебрити не могут выйти из дома без сопровождения телохранителя, ведь их персоны всегда под «прицелом».

Стоит признать, что некоторые из охранников выглядят как модели с обложек журналов, и это подтверждает Тим Чанг, который работает с Кайли Дженнер. Раньше он был моделью, а затем переквалифицировался в полицейского. До Дженнер Чанг сотрудничал с семейством Кардашьян.

Сегодня Тим является самым обсуждаемым звездным телохранителем. И это неудивительно, учитывая его внешность: высокий рост, стройная подтянутая фигура, правильные мужественные черты лица. Кевину Костнеру, сыгравшему телохранителя в культовой драме с Уитни Хьюстон, пришло время посторониться.

Ходили слухи, что именно Тим является родным отцом дочери Дженнер, а не рэпер Трэвис Скотт. Чанг называет это нелепицей и всячески опровергает подобную информацию. Красавец ведет закрытый образ жизни и даже удалил свои соцсети, к огромному сожалению женской аудитории.