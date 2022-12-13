Кэтрин Зете-Джонс завидуют все, пока не видят ее «честное» фото без макияжа

Кэтрин Зета-Джонс давно признана одной из самых красивых актрис Голливуда. Она привлекает своей внешностью миллионы поклонников, которые не скупятся на комплименты в адрес знаменитости. При этом не так давно она поразила фанатов откровенным снимком, который шокировал пользователей Сети.

На появившейся в социальных сетях фотографии знаменитость позирует без макияжа в постели. Артистка просто наслаждается свободным утром, но ее внешний вид не оставили без внимания многочисленные поклонники.

Кто-то из фанатов отметил, насколько старше своих лет выглядит Зета-Джонсон. Другие же отметили, что она, возможно, пользуется услугами пластических хирургов, ведь так неестественно выглядит ее лицо.

Сама артистка никак не отреагировала на недовольство своих поклонников. Она продолжает отрицать, что когда-либо делала пластику, а не так давно снялась в сериале «Уэнсдэй», из-за чего вновь заставила любителей кино по всему миру говорить о себе.