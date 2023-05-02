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Кэти из «Трех мушкетеров» избавилась от 30 кг без диет: результат вас шокирует

2 мая 2023 19:40
Кэти из «Трех мушкетеров» избавилась от 30 кг без диет: результат вас шокирует

Все благодаря совету православного целителя.

Жизнь миниатюрной красавицы Елены Цыплаковой изменилась во время путешествия по Африке. Несмотря на то, что актриса соблюдала все меры предосторожности и поставила необходимые прививки, она подхватила одну из смертельных форм малярии.

Советская знаменитость чудом избежала летального исхода. Однако в организме все же произошел сбой. Хрупкая женщина стала весить более 100 килограммов, и от служанки Кэти из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» не осталось и следа. После этого талантливой артистке перестали предлагать интересные роли.

Кэти из «Трех мушкетеров» избавилась от 30 кг без диет: результат вас шокирует

Именно в это время мировоззрение Елены стало меняться. Она ушла в религию и познакомилась с православным целителем. Он и помог актрисе избавиться от 30 лишних килограмм без строгих диет. По совету мужчины знаменитость читала молитвы прямо над водой, а затем выпивала ее. Когда женщине наконец-то удалось похудеть, наладилась ее личная жизнь, поэтому теперь она снова сияет от счастья.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979, «Цель вижу», 2013
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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