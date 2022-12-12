Кендалл Дженнер раскрыла обхват талии: в эти шокирующие цифры верить отказались

Кендалл Дженнер давно признана одной из самых успешных моделей в мире. Она покоряет подиумы, регулярно появляется на обложках журналов, а армия ее поклонников только увеличивается. При этом мало кто из фанатов знает, какой стройной фигурой может похвастаться Кендалл.

Дело в том, что модель старается держать свои габариты в тайне. Однако однажды она все же раскрыла секрет. Как оказалось, талия модели составляет 53 сантиметра при росте в 179 сантиметров. И добилась таких результатов Дженнер не благодаря постоянному спорту, а лишь благодаря правильной диете.

Пользователи Сети не поверили словам модели. Многочисленные поклонники уверены, что Кендалл не может иметь такую тонкую талию, а добиться подобных результатов можно только с помощью хирургического вмешательства.