Кэмерону пришлось опуститься на дно: главный секрет «Титаника» триумфально раскрыли

Драма «Титаник» вышла в прокат в 1997 году и сразу же стала самым коммерчески успешным фильмом. На протяжении многих лет фильм удерживал этот статус, влюбляя в себя миллионы поклонников по всему миру. При этом, как оказалось, Джеймс Кэмерон создавал фильм совсем не для того, чтобы удивить зрителей или заработать как можно больше денег.

Как признался сам режиссер, идея снять «Титаник» пришла ему на ум, когда он начал изучать, как проходили реальные экспедиции к месту катастрофы морского судна. Эти истории и вдохновили его, поэтому он задумал собственную поездку.

«Я снял фильм, потому что хотел совершить экспедицию на крушение Титаника. И я исследовал его», — рассказывает постановщик порталу Npr.org.

В итоге Кэмерону удалось осуществить задуманное. В течение нескольких недель он лично совершил 12 погружений к месту крушения на батискафах «Мир-1» и «Мир-2» и снял все необходимые кадры вживую.