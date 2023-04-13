Кем на самом деле был красавец Ретт Батлер: россиянки будут разочарованы

Лощеный красавец Ретт Батлер из «Унесенных ветром» прочно ассоциируется с Кларком Гейблом. Актер сыграл множество ролей в кино, но так и остался в памяти зрителей избранником строптивой Скарлетт О’Хары.

Путь Гейбла к славе был тернист. Будущий кумир женщин играл в бродячих труппах, а в свободное время продавал галстуки. Чтобы отточить актерское мастерство, Кларк начал посещать драматический кружок. Его преподавательницей стала Жозефин Диллон — театральная управляющая с большим стажем. Гейбл был младше на 14 лет, что, впрочем, не помешало им закрутить роман. Так будущий секс-символ стал содержанкой.

С самого начала Диллон материально помогала подопечному. Наставница оплатила Кларку лечение зубов, научила его правильно держать осанку, подбирала специальные диеты, чтобы его фигура приобрела мужественный вид. Она отвела его к стилистам, которые сформировали узнаваемый образ. Кроме того, с подачи Жозефин Гейбл научился говорить своим фирменным бархатным голосом.

Актер платил Диллон пылкими чувствами. Они поженились в 1924 году, но прожили вместе всего шесть лет. Это неудивительно, ведь Гейблом двигала не любовь, а карьерные амбиции, ради которых он был готов на все.