«Казанова» на экране и в жизни: семья Антона Хабарова построена на лжи

Антон Хабаров заслужил известность благодаря своим ролям в мелодрамах. Образы героев-любовников неслучайно достаются актеру, ведь он обладает очень привлекательной внешностью.

Так, на его счету съемки в сериале «Казанова» со Светланой Ходченковой. И, как выяснилось, амплуа опытного обольстителя как нельзя лучше подошло Хабарову. Ведь и в жизни он оказался не так уж прост.

Еще в Щепкинском училище молодой студент заинтересовался красавицей-однокурсницей Еленой Степучевой. Она замечала знаки внимания от Хабарова, но не давала ему никаких поводов, ведь встречалась с другим мужчиной и даже собиралась за него замуж.

Однако будущий Казанова не отчаялся и разработал целую стратегию, чтобы увести избранницу из-под венца.

За короткое время он стал лучшим другом Степучевой, которого она посвящала во все свои проблемы. Между делом Хабаров специально давал девушке неправильные советы, чтобы обострять ее отношения с бойфрендом.

В результате за месяц до свадьбы Степучева рассорилась с женихом. Утешать ее тут же бросился Хабаров. И вскоре их дружба переросла в роман: после окончания училища в 2004 году они поженились.