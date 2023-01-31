Казанова лишь на экране: вот кому Хабаров больше 20 лет хранит верность (фото)

Антон Хабаров завоевал сердца миллионов поклонниц своими яркими ролями в отечественных сериалах. Пиком его карьеры стал проект «Казанова», где он исполнил роль афериста, втирающегося в доверие к одиноким женщинам. Артист так правдоподобного сыграл, поэтому фанатки и не догадывались, что уже двадцать лет Хабаров счастлив со своей единственной избранницей.

С будущей супругой Еленой артист познакомился во время учебы в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Между однокурсниками сразу же завязался роман, а свадьбу они сыграли после окончания учебы.

С того времени Хабаровы живут вместе. В 2007 году на свет появился их сын Владислав, а спустя три года — дочь Алина. Елена, несмотря на успех своего супруга, тоже активно занимается собственной карьерой. Она преуспела на сцене Московского губернского театра, где участвует в нескольких постановках.

При этом артистка, в отличие от мужа, старается вести закрытый образ жизни. Она не ведет собственные соцсети и крайне редко появляется в публикациях самого Хабарова. При этом поклонники никогда не пропускают редкие записи с ней, осыпая артистку комплиментами.